Annesinin cenazesine makam aracında katıldı - Son Dakika

Korona virüs izolesi kalkan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, annesinin cenazesine katılanları riske atmamak için makam aracından inmedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik annesi Hatice Çelik (85) karaciğer yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Şeyhi Şirvani mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs testi pozitif çıkması sonucu yaklaşık bir haftadır evinde izole olan Başkan Çelik ise annesinin cenazesini makam aracında katıldı. Son yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıkmasına rağmen Başkan Çelik, cenazeye katılanların hayatını riske atmamak adına cenazede aracından inmedi.

Duyarlılık örneği sergiledi, aracından inmedi

Taziyeleri makam aracında kabul eden Başkan Çelik, duyarlı davranmak adına araçtan inmediğini söyledi. Dün gece itibariyle son yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıktığının altını çizen Başkan Çelik, "İzolede 7. günü doldurmuş ve PCR testi negatif çıkmamıza rağmen hem kedimizi korumak, hem de cenazeye katılanları sıkıntıya sokmamak için bir hekim ve aynı zamanda STK yöneticisi olarak daha duyarlı davranmak istedim. İnşallah kısa zamanda ülkemiz bu sıkıntıyı, badirenin, zorluğun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Hekim kökenliyim. Aslında hekimlere 7. günün sonunda eğer PCR testi negatifse izolasyon kaldırılıyor. İzolenin kaldırıldığına dair mesajda geldi. Ama biz buna rağmen duyarı ve dikkatli davranmak istedik" dedi.

Başkan Çelik, cenazeye katılanların tamamen dağılmasının ardından makam aracından inerek annesinin mezarı başında dua etti. - TOKAT