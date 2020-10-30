Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı (2) - Son Dakika

Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı (2)
30.10.2020 16:34
İKNA EDİLDİSakarya'nın Karasu ilçesinde, Fikret K., polisin yaptığı görüşmelerinin ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ikna edildi.
İKNA EDİLDİ
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Fikret K., polisin yaptığı görüşmelerinin ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fikret K. polis merkezine götürüldü. Kız kardeşine şiddette bulunması nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fikret K., emniyette verdiği ifadede uzaklaştırma kararından dolayı sinirlendiğini, bu nedenle annesinin evinde böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.
Son Dakika TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı? Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi