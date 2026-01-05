Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akasya Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.