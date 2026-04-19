Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
19.04.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, “kasten öldürme” suçundan 33 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Uzun süredir aranan ve hakkında ağır hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan titiz takip ve planlı operasyon sonucu Antakya’da yakalandı. Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

33 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİYE NOKTA OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, “kasten öldürme” suçundan hakkında 33 yıl 39 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. isimli şahsın izini süren jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirilen nokta operasyonla yakalanan şahıs, kıskıvrak gözaltına alındı. Operasyonun, ekiplerin uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ş.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, Hatay genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Jandarma, Yerel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 09:53:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.