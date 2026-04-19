Antakya’da 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Uzun süredir aranan ve hakkında ağır hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan titiz takip ve planlı operasyon sonucu Antakya’da yakalandı. Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

33 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİYE NOKTA OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, “kasten öldürme” suçundan hakkında 33 yıl 39 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. isimli şahsın izini süren jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirilen nokta operasyonla yakalanan şahıs, kıskıvrak gözaltına alındı. Operasyonun, ekiplerin uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ş.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, Hatay genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun