Son Dakika › Güncel › ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı - Son Dakika
ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
6 saat önce
3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜNRixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)
RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜN
Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı. Hindistan'ın varlıklı iş insanlarının katıldığı düğün 4 gün 3 gece sürecek. Düğünde, farklı seremoniler için onlarca özel dekor ve sahnenin tasarım ve uygulamaları için düğünün organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global ile Hindistan'dan gelen özel ekip birlikte çalıştı. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğünde ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giyen Hintli konuklar, şık görünümleriyle dikkat çekti.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı