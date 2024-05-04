Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal\'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle

Politika

Daha önce kentteki göçmenlere ait işyerlerini kapatmasıyla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu kez de kentte yaşayan evlilik hazırlığındaki göçmenlere yönelik fahiş fiyat uygulaması ile adından söz ettirdi. Köksal, Belediye Meclisi toplantısında, Türk vatandaşlarına sunulan 400 TL'lik nikah ücretinin sığınmacılar için 10 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

BİR HAMLE DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN

Bu kararın yankıları sürerken Köksal'dan kentteki şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için de dikkat çeken bir hamle geldi. Köksal, şehit ailelerine, gazilere ve engellilere su indiriminin %50'den %85'e çıkarıldığını açıkladı.

"ONLARI RAHAT ETTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Köksal, konuyla ilgili açıklamasında "Enflasyon nedeniyle nüfusumuzun tamamı ekonomik sıkıntı içerisinde. Bizde bu vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Şehit ve şehit yakınlarımıza, engelli olanlara su ücretlerine yapılan indirimi yüzde 50'den yüzde 85'e çıkarıyoruz. Evli olan şehit çocuklarına da bunu sunacağız. Onlar bizim tacımız. Onlara hiçbir zaman siyaset gözü ile bakmadım. Onlara en iyi şekilde hizmet etmek onları rahat ettirmek boynumuzun borcudur. Bugün bu makamlarda oturuyorsak onlar sayesindedir" ifadelerine yer verdi.

YABANCILARA AİT İŞLETMELERİ MÜHÜRLEMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar'da CHP'den belediye başkan adayı olan ve yüzde 50.73 oy oranı ile sandıktan zaferle çıkan Köksal, sosyal medya hesabından zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.