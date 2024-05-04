Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çaldı

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Nişantaşı'nda 3 şahıs, girdikleri kuyumcudan 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 şahıs, kuyumcuya girerek takılara baktı. 2 kişi kendileriyle ilgilenen çalışanı oyalarken dalgınlığından yararlanan diğer şahıs ise vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı. Bileziklerin yaklaşık 10 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken hırsızlık anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL