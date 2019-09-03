Son Dakika Haberleri: Antalya anne marie, minik hayranıyla karate yaptı
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Antalya anne marie, minik hayranıyla karate yaptı

3 saat önce

Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptıREGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.

Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptı

REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı. Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım dedi.

Anne Marie, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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