Antalya Avm Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Avm hırsızları yakalandıAntalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.
Avm hırsızları yakalandı Antalya
'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Muratpaşa
ve Kepez
ilçesindeki alışveriş merkezlerinden cep telefonu, fotoğraf makinesi eşyaların çalınması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O., H.C ve A.G. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:31 Kaynak: DHA
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