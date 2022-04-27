2 bin litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

27.04.2022 10:37

Tırda yapılan aramada sahte alkol bidonlarının ele geçirilmesi Antalya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince durdurulan tırda 2 bin litre sahte alkol ele geçirdi.

Tırda yapılan aramada sahte alkol bidonlarının ele geçirilmesi Antalya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince durdurulan tırda 2 bin litre sahte alkol ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi D-650 karayolunda bir tırı durdurarak arama yaptı.

Aramada 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalar ve sahte alkollerin bulunduğu anlar polis ekiplerince görüntülendi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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