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Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

02.02.2022 19:51
Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yaptı. Kepez'de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa'da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı
Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Muratpaşa, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı - Son Dakika
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