Antalya'da Apartmanda Yangın Korkuttu

14.01.2026 16:24
Muratpaşa'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir çocuğa sağlık müdahalesi yapıldı.

Antalya'da bir apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. Dumanların kısa sürede binayı sarması üzerine bazı apartman sakinleri dairelerini boşaltırken, dumandan etkilenen kız çocuğuna olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 7'nci katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında evde bulunan anne ile kızı, odalardan birinden yükselen dumanları fark etti. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların koridor ve merdiven boşluğunu sarması nedeniyle bazı apartman sakinleri güvenlik amacıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen kız çocuğu annesi ile birlikte aşağı indirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunduğu çocuğun durumunun iyi olduğunu belirlerken, sevke gerek duyulmadığını ifade etti.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri hem daire içinde hem de apartman genelinde duman tahliyesi gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

