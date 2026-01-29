Antalya'da Asayiş Denetimleri: 2991 Gözaltı, 502 Tutuklama - Son Dakika
Antalya'da Asayiş Denetimleri: 2991 Gözaltı, 502 Tutuklama

Antalya'da Asayiş Denetimleri: 2991 Gözaltı, 502 Tutuklama
29.01.2026 12:14
Antalya'da yapılan asayiş denetimlerinde 2991 kişi yakalanırken, 502 kişi tutuklandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş denetimleri kapsamında 2 haftada 2 bin 991 kişi yakalanırken, 502 kişi tutuklandı çok sayıda silah, fişek ve çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son 2 haftada kent genelinde yaptığı asayiş denetimleri ve uygulamaların sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen olaylar kapsamında 379 bin 592 şahıs sorgulandı. Bunlardan bin 58'i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 991 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 502 şahıs tutuklandı. Denetimler sırasında 77 bin 430 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 82 araç ele geçirildi. Ayrıca 711 geçici konaklama yeri ve 118 kiralık araç firması kontrol edilerek 12 işletmeye ve 2 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuyla ilgili 10 olayda 42 şahsa işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 522 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan çalışmalar sırasında 88 adet ateşli silah, 2 bin 320 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 16 adet kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Asayiş, Son Dakika

12:58
