Antalya'da atık madde yangını itfaiyece söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da atık madde yangını itfaiyece söndürüldü

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kirlilik oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da yakılan atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye alevleri makilik alanda sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre yangın Kepez ilçesi Hurdacılar Sitesi yakındaki bir boş arazide çıktı. Molozların bulunduğu makilik alana kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler kamyonet içinde plastik malzemeler içeren atık döktü. Bu atıklar akşam saatlerinde ateşe verildi. Kısa sürede alev alan yanıcı maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin bir çok noktasından dumanlar görüldü. Yakındaki bina sakinleri makilik alana da sıçrayacak yangın için itfaiye ekiplerine haber verdi. Güçlükle yana alana ulaşan ekipler atık yangınını söndürdü.