Antalya'da Bayğaralar Çetesi Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını bildirerek, "Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (yurtdışı tutuklu) yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."