Son Dakika Haberleri: Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Çarşı Mahallesi, Barlar sokağında Ömer H, aralarında husumet olduğu öne sürülen Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik (29) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H'nin, Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik'i bıçakla yaraladığı öne sürüldü.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çelik kurtarılamadı.

İskele Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Ömer H, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
Ömer Çelik, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:43 Kaynak: AA
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