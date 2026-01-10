Antalya'da Canlı Yem Üretimi ve Araştırmalar - Son Dakika
Antalya'da Canlı Yem Üretimi ve Araştırmalar

10.01.2026 11:16
Antalya'daki böcek çiftliği, canlı yem üretiminin yanı sıra üniversitelerle araştırmalara destek veriyor.

Türkiye'de canlı yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde üretilen çekirge, hamam böceği ve un kurdu, üniversitelerin bilimsel araştırmalarında da kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 24 yıl önce Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge ve un kurdu çeşitlerinde üretim yapılıyor.

Yetiştirilen böcekler, hayvanat bahçelerinde, pet shop mağazalarında, tavuk çiftliklerinde, akvaryum ve amatör balık avcılığında canlı yem olarak kullanılıyor.

Son yıllarda işletmenin yaklaşık 30 üniversiteyle yaptığı işbirliğiyle böcekler, sağlık, gıda, kozmetik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan araştırma çalışmalarında rol oynuyor.

Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, AA muhabirine, 2 çeşit çekirge, 5 çeşit hamam böceği, 3 çeşit un kurdu türlerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Çekirgeler için 450 kafesin bulunduğunu belirten Gökgöl, "Çekirge her türlü canlı için temel gıdadır. Protein oranı çok yüksektir. Her türlü canlı bunu tüketebilir. Bu çekirgeler doğada bildiğimiz çekirgeler gibi çok zıplayan, sağa sola kaçan, yakalaması zor olan canlılar değildir." dedi.

Çiftlikte yetiştirilen hamam böceklerinin de tartara, blaptica dubia, lobster, turuncu kafa ve madagaskar türlerinde olduğunu belirten Gökgöl, bunların 2 milimden 7,5 santimetreye kadar farklı boylarda yetiştirildiğini anlattı.

En büyük türlerin madagaskar olduğuna işaret eden Gökgöl, bunun hem canlı hayvan yemi olarak hem de kanserle mücadele çalışmalarında kullanıldığı bilgisini verdi.

Gökgöl, hamam böceklerini insan hariç tüm etçil canlıların tüketebildiğini kaydetti.

Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kapasitede üretim yapılıyor

Un kurtlarında da 3 çeşit üretim yaptıklarını bildiren Gökgöl, kurtların özel bir alanda kurutularak un haline getirildiğini ve bu şekliyle de kullanıldığını söyledi.

Tonaj bazında üretim yaptıklarını vurgulayan Gökgöl, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitemiz var. Talebe göre üretim yapıyoruz. Şu anda iç piyasada değerlendiriyoruz, daha önce ihracatımız vardı ancak mevzuatta yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ihracat yapamıyoruz. Dünya pazarında rekabet edebilecek durumdayız ama mevzuatta çalışma yapılması gerekiyor. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden talep var."

İç piyasadaki talebin de geçen yıllara göre artış gösterdiğini ifade eden Gökgöl, ağırlıklı olarak hayvanat bahçelerine gönderdiklerini ve canlı yem üretiminin artmasıyla hayvanat bahçesindeki türlerin de çeşitlendiğini kaydetti.

Üniversiteler için böcek yetiştiriyor

Selami Gökgöl, üniversitelerle işbirliği içinde de çalıştıklarını bildirdi.

Ürettikleri böceklerin üniversitelerin bilimsel çalışmalarında yer aldığını anlatan Gökgöl, şunları kaydetti:

"30'un üzerinde üniversiteyle ortak çalışmamız var. Projelerine destek veriyoruz. Son 3 ay içinde 4 üniversitede gastronomi bölümünde bir çalışma yapıldı. Gelecek hafta da farklı üniversitelere ürün göndereceğiz. Burada Dry Freezer sistemiyle yani eksi 35 derecede ürünleri kurutup, gerekli koşulları sağlayarak üniversitelerin çalışmaları için ön hazırlığı yapmış oluyoruz. Bu şekilde üniversiteler için de büyük avantaj oluyor. Sadece gıda üzerine değil, kozmetik ve farklı alanlarda da çalışmalar var. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, çekirgelerimizden köpek maması yapmıştı. Bunun gibi farklı çalışmalarımız oluyor."

Kaynak: AA

