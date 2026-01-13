Antalya\'da Denetim: Cezai İşlemler Uygulandı

Antalya'da konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik kontrollerde kurallara uymayan işletme ve şahıslara cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

98 ekip ve 247 personelin katılımıyla il genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde 907 konaklama tesisi, 40 kayıtsız günübirlik konaklama yeri, 14 ticari işletme ve 169 araç kiralama firması kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 6 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA