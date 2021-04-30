Antalya'da domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreste yapılan aramada, serada domates fidelerinin arasına ekilen 649 kök Hint keneviri ve yaklaşık 7 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, ev sahibi M.D. ile G.B. ve Gürcistan uyruklu L.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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