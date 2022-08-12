Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.08.2022 20:05
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka tekerleğe gizlenmiş 13 kilo 344 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

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Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı Antalya'da 'torbacı' operasyonunda 53 şüpheli yakalandı Antalya'da 'torbacı' operasyonunda 53 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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