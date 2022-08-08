Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu

Serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi. Sahilden 1.5 mil açıkta arama yapan ekipler, Ali Rıza Çetinkaya'nın su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark etti. Bota alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Şube Müdürlüğüne getirilen Ali Rıza Çetinkaya'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis inceleme yaptığı sırada ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın iki çocuğunun bulunduğu belirtildi. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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