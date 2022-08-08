Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu - Son Dakika
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Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu

08.08.2022 12:14

Antalya'da yürek yakan bir boğulma vakası yaşandı. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya ise ağabeyinin cansız bedenini alnından öptükten sonra ceset torbasına koydu. Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi. Sahilden 1.5 mil açıkta arama yapan ekipler, Ali Rıza Çetinkaya'nın su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark etti. Bota alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Şube Müdürlüğüne getirilen Ali Rıza Çetinkaya'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SON KEZ ÖPTÜ

Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis inceleme yaptığı sırada ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın iki çocuğunun bulunduğu belirtildi. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu - Son Dakika
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