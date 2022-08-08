Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis inceleme yaptığı sırada ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın iki çocuğunun bulunduğu belirtildi. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu - Son Dakika

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