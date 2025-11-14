Antalya'da Engelsiz Hizmet Aracı ile Engelli Bireylere Kolaylık Sağlanıyor - Son Dakika
Antalya'da Engelsiz Hizmet Aracı ile Engelli Bireylere Kolaylık Sağlanıyor

14.11.2025 12:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla 'Engelsiz Hizmet Aracı' hizmetini sunuyor. Bu hizmetle engelli vatandaşlar, randevu sistemine göre evlerinden alınarak, istedikleri kuruma bırakılıyor ve işlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine ulaştırılıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaşayan engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Hizmet Aracı" hayat kolaylaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli bireylerin kamu kurumlarındaki ve hastane randevuları gibi işlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Hizmet Aracı" hizmetini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, engelli vatandaşlar randevu sistemiyle hizmetten faydalanabiliyor. Vatandaşlar, kendisine refakatçi eşliğinde evlerinden alınarak gitmek istedikleri kamu kurumuna bırakılıyor. İşleri tamamlandığında ise yine aynı araçla evlerine tekrar ulaştırılıyor.

Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorluk çeken ortopedik ve görme engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan Engelsiz Hizmet Aracı, kamu kurum ve kuruluşlarına erişimde öncelik tanıyor.

Bu sayede engelli vatandaşlar, resmi işlemlerini aksatmadan ve herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşamadan halledebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı adımı, engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik ederken, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Antalya, Ulaşım, Kamu, Son Dakika

