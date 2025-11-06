Antalya'da Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Toplantısı Gerçekleşti

06.11.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 yılı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ulaşım ve erişilebilirlik konularındaki çalışmalar ele alındı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarını ele almak amacıyla kurduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu'nun 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 yılı toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Çiğdem Hacıoğlu, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, daire başkanları, üniversiteler, kamu kurumları, STK'lar, meslek odaları, ilçe belediyeleri ile ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

"Engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Çiğdem Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına komisyon çalışmalarımız katlanarak devam edecek. Komisyon toplantıları sonrasında alınacak kararlardan tarafımıza düşen görevleri ivedi şekilde hayata geçirebilmek için çalışacağız. Özellikle engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası da erişebilirlik çalışmalarını tamamlayarak Uluslararası Erişebilirlik sertifikası almaya hak kazandı. Böylece belediyemiz 27. erişebilirlik sertifikasını da kazandı. 2025 yılı içerisinde merkez ve 6 ilçemizde danışmanlık alanında 1255 kez, engelsiz ulaşım hizmeti alanında 1710 kez hizmet üretilmiştir. Falez, Pınarbaşı ve Demirgül Mola Evleri'nde 3 araç ile 110 farklı kişiye 2 bin 450 kez hizmet verilmiştir. Konyaaltı ve Lara Engelsiz Plajlarında da 66 bin 801 kez hizmet sunulmuştur. Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise 502 engelli öğrencimize hizmet verilmekte. Ayrıca toplu ulaşımda görev yapan otobüs şoförlerine engelli ve otizm farkındalığını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler de devam ediyor."

Toplu ulaşımda çalışma başlatıldı

Toplantıda, toplu taşıma araçlarını kullanan bedensel engelli vatandaşların refakatçi bulundurma ve tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kullandıkları araçlara standart getirilmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca raylı sistemlerde engelli araçlarına ilişkin konular, ABB bünyesindeki otobüs şoförlerinin eğitimi, otobüslerde sesli sistem uygulamaları, kaldırım işgalleri gibi birçok konu masaya yatırıldı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa’nın açık olmamasından kaynaklanıyor Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor
Premier Lig yıldızına silahlı tehdit Premier Lig yıldızına silahlı tehdit
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
10:23
Semih Çelik’in mezarını parçaladılar
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
10:18
Galatasaray’ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
09:43
Tanju Özcan’dan kendisine ’’Yezit’’ diyen Davutoğlu’na yanıt
Tanju Özcan'dan kendisine ''Yezit'' diyen Davutoğlu'na yanıt
09:40
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum’dan mı doğuyor
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 11:05:31. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.