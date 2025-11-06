Antalya'da Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Toplantısı Gerçekleşti

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarını ele almak amacıyla kurduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu'nun 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 yılı toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Çiğdem Hacıoğlu, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, daire başkanları, üniversiteler, kamu kurumları, STK'lar, meslek odaları, ilçe belediyeleri ile ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

"Engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Çiğdem Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına komisyon çalışmalarımız katlanarak devam edecek. Komisyon toplantıları sonrasında alınacak kararlardan tarafımıza düşen görevleri ivedi şekilde hayata geçirebilmek için çalışacağız. Özellikle engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası da erişebilirlik çalışmalarını tamamlayarak Uluslararası Erişebilirlik sertifikası almaya hak kazandı. Böylece belediyemiz 27. erişebilirlik sertifikasını da kazandı. 2025 yılı içerisinde merkez ve 6 ilçemizde danışmanlık alanında 1255 kez, engelsiz ulaşım hizmeti alanında 1710 kez hizmet üretilmiştir. Falez, Pınarbaşı ve Demirgül Mola Evleri'nde 3 araç ile 110 farklı kişiye 2 bin 450 kez hizmet verilmiştir. Konyaaltı ve Lara Engelsiz Plajlarında da 66 bin 801 kez hizmet sunulmuştur. Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise 502 engelli öğrencimize hizmet verilmekte. Ayrıca toplu ulaşımda görev yapan otobüs şoförlerine engelli ve otizm farkındalığını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler de devam ediyor."

Toplu ulaşımda çalışma başlatıldı

Toplantıda, toplu taşıma araçlarını kullanan bedensel engelli vatandaşların refakatçi bulundurma ve tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kullandıkları araçlara standart getirilmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca raylı sistemlerde engelli araçlarına ilişkin konular, ABB bünyesindeki otobüs şoförlerinin eğitimi, otobüslerde sesli sistem uygulamaları, kaldırım işgalleri gibi birçok konu masaya yatırıldı.