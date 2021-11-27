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Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar! - Son Dakika

Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar!

27.11.2021 11:52
Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar!

Antalya'da çilingir yardımıyla girdikleri evden 5 bin lira değerinde eşya ile birlikte kediyi de çalan şüpheli 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

26 Kasım tarihinde sabah erken saatlerde Kepez ilçesinde bulunan E.D.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evden toplamda, 5 bin TL değerinde 1 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet telefon ve 1 adet scotish cinsi kedi çalındığı anlaşıldı.

Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar Hırsızlar

YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ikamete ait güvenlik kamera kayıtları incelemesi ve yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç.C. ve N.C. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin belirtilen ikametin kapısını çilingir çağırarak açtırıp girdikleri tespit edildi.

Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar Hırsızlar

Aynı gün yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler yakalandı.

Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar!

Türk Lirası, Polis, Kepez, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar! - Son Dakika
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