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Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı - Son Dakika

Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı

03.10.2021 14:10
Antalya'da

Antalya'da yaşanan olayda bir şahıs, polisi arayıp falezlerden atlayacağını söyledi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları arama sonucu kendini ihbar eden kişiyi bulamadı.

Saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Ali Durmaz ismindeki bir kişi, polisi arayarak falezlerde denize yakın kısımda olduğunu ve intihara teşebbüs edeceğini söyledi.

'Falezlerden atlayacağım' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve deniz polisi ekibi sevk edildi. Falezlere gelen ekiplerin yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlanılmazken, çevredeki vatandaşlar da polise herhangi bir intihara teşebbüs olayının bölgede yaşanmadığı bilgisini verdi. Bir müddet daha yapılan aramalar sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.

'Falezlerden atlayacağım' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
'Falezlerden atlayacağım' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
Antalya'da Falezlerden atlayacağım ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı

Ali Durmaz, Muratpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Falezlerden atlayacağım' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı - Son Dakika
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