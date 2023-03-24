Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı

24.03.2023 22:05
Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı

ANTALYA'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

ANTALYA'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K.'nın evine operasyon düzenledi. Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada C.K.'nın duvarda bulunan gizli bölmede saklandığını tespit etti. Ekipler, duvar süsü verilen yeri kırdıktan sonra C.K.'dan saklandığı yerden çıkmasını istedi. C.K. ise saklandığı yerden çıkmamak için bir süre direndi. C.K., polis ekiplerinin iknası sonucu bulunduğu yerden çıkarak, teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika


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