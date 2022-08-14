Serik ilçesi Çandır Mahallesinde meydana gelen olayda, sera sahibinin yüz metrelik elektrik kablosunun çalındığını bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.Y. isimli hırsızlık şüphelisini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. - ANTALYA

Antalya 'da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.