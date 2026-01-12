Antalya\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahin, Valilik binasındaki toplantıda, 2025 yılına ilişkin verileri paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 1883 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 3 bin 659 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 603'ünün tutuklandığını kaydetti.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda, 529 tabanca, 286 av tüfeği, 22 bin 648 fişek, 2 milyon 391 bin 919 litre kaçak içki ele geçirildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca 789 bin 955 şişe kaçak içki, 156 bin 33 litre etil alkol, 48 bin 656 kilogram kaçak tütün, 5 bin 575 paket ısıtma tütün, 407 paket kaçak nargile tütünü, 34 bin 465 elektronik sigara, 750 likit, 5 bin 243 puro, 36 milyon 809 bin 200 boş makaron, 17 milyon 861 bin 433 dolu makaron, 68 bin 892 litre kaçak akaryakıt, 177 kilogram siyanür, 245 bin 531 kaçak ilaç, 3 bin 226 sahte para, 1309 kaçak tarihi eser, 771 bin 208 kaçak eşya, 563 kaçak telefon, 490 sahte belge, 11 ton zeytinyağı, 8 ton çay, 1225 kilogram kaçak kahve, 600 kilogram salça ele geçirildi. 16 milyar 678 milyon 552 bin 438 lira suçtan kaynaklanan mal varlığına el konuldu."

Asayiş suçları kapsamında geçen yıl 119 bin 999 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde 19 milyon 21 bin 991 kişi ile 14 milyon 594 bin 75 aracın sorgusunun yapıldığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 11 bin 401 operasyon yapıldığını ve 1660 kişinin tutuklandığını aktaran Şahin, 27 Kasım'da Antalya merkezli 17 ilde yapılan Narkokapan-2 operasyonunda yakalanan 535 şüpheliden 503'ünün tutuklandığını ve bunun en önemli operasyonlardan biri olduğunu kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 410 kilo 398 gram esrar, 27 kilo 60 gram kubar esrar, 261 kilo 674 gram skunk, 184 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu, 101 kilo 838 gram sentetik uyuşturucu, 67 kilo 197 gram eroin, 54 kilo 663 gram kokain, 20 kilo 258 gram kenevir, 21 milyon 878 bin 54 kullanımlık A4, 2 milyon 703 bin 764 sentetik ecza, 14 bin 274 uyuşturucu hap, 7 bin 231 uyuşturucu hap, 700 kök kenevir ele geçirilirken, NARVAS projesi kapsamında 4 bin 965 ihbara istinaden 11 bin 423 uygulama yapıldığını söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen 104 operasyonda, 75 şüphelinin tutuklandığını, 35 şüphelinin firari olduğunu ve 68 şüphelinin adli kontrol kararıyla 33 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını dile getirdi.

Antalya'da 1 yılda 26 bin 89 trafik kazası meydana geldi

Şahin, mobil göç noktalarında 36 bin 825, merkez ve dış ilçe birimlerinde 125 bin 745 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 1620 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 105 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, operasyonlarda yakalanan 602 şüpheliden 166'sının tutuklandığını, 193'ünün adli kontrol şartıyla 243'ünün serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde 2025'te 26 bin 89 trafik kazası meydana geldiğini ve 98 kişinin öldüğünü, 19 bin 35 kişinin yaralandığını ifade eden Şahin, denetimlerde 1 milyon 222 bin 226 kişiye idari para cezası uygulandığını, 40 bin 176 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvenlik unsurlarınca geçen yıl, 41 bin 683 75 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 13 bin 407 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 2 bin 148'ine yasal işlem yapıldığını, Çevre Kanunu'na muhalefetten de 51 tekne ve gemiye 4 milyon 324 bin 338 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun da katıldı.