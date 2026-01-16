Antalya\'da Hızlı Araç Marketi Sıçrattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan Fiat Tofaş marka araç, yol kenarındaki markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada üç tekerli bir motosikletin kazadan 7 saniye önce marketin önünden geçtiği görülürken, işletme çalışanlarının da olaydan dakikalar önce dolaplara malzeme yerleştirdiği öğrenildi.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi istikametine seyir halindeki Samet F.E.'nin kullandığı 07 LG 731 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak yolun sol tarafında bulunan markete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, viraja hızlı girdiği görülen otomobilin çarpmanın ardından marketin kepenk ile dış kaplamasını düşürdüğü ve ardından yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta durabildiği gözlendi. Görüntülerde üç tekerli bir motosikletin ise kazadan yaklaşık 7 saniye önce marketin önünden geçtiği görüldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve markette büyük hasar meydana geldi.

Kazadan birkaç dakika önce ise otomobilin çarptığı bölümde market çalışanlarının dolaplara malzeme yerleştirerek ayrıldığı öğrenildi. - ANTALYA