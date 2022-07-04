Antalya'da İki kadın sokak ortasında birbirine girdi! Üstlerinin açılmasına aldırış etmeden saç başa birbirlerine girdiler - Son Dakika
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Antalya'da İki kadın sokak ortasında birbirine girdi! Üstlerinin açılmasına aldırış etmeden saç başa birbirlerine girdiler

04.07.2022 11:07

Antalya'da iki kadın sokak ortasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Saçlarını çekip birbirine vuran iki kadın, üstlerinin açılmasına dahi aldırış etmedi. O anlar çevredeki vatandaşların objektifine yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

KAFASINA DEFALARCA VURDU

Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.

ÜSTLERİNİN AÇILMASINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kadınların, hararetli kavga esnasında üstlerinin açılmasına dahi aldırış etmedikleri görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İşte iki kadının kavga ettiği o anlar:

İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler
YORUMLAR (1)
  • Beyhan Gunes: Bu kişiler çok yüksek bir ihtimalle transa benziyor yoldan geçenler de bu nedenle durup karışmak istememiş olabilir Yine de bu duruma müdahale için emniyete haber verilmeliydi dakikalarca fotoğraf çekmek iş olsaydı aç bir Afrikalı çocuğun akbabalar ile fotoğrafını çekip ölüme terkederek Politzer ödülü alan gazeteci intihar etmezdi .. hayatı Twitter İnstagram ve ticktock vb sanal kanallardan değil yürekten yaşamaya empati kurmaya ne zaman döneceğiz.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Altay, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da İki kadın sokak ortasında birbirine girdi! Üstlerinin açılmasına aldırış etmeden saç başa birbirlerine girdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İki kadın sokak ortasında birbirine girdi! Üstlerinin açılmasına aldırış etmeden saç başa birbirlerine girdiler - Son Dakika
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