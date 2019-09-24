Antalya'da kaçak kazı operasyonları
39 dakika önce
ANTALYA'da, eylül ayında, farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, eylül ayında, farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Antalya Jandarma
Komutanlığı ekiplerince eylül ayında Akseki
, Manavgat
, Alanya
, Korkuteli
, Kepez
, Finike
ve Konyaaltı
'nda 13 noktada kaçak kazı yaptıkları belirlenen toplam 32 kişi gözaltına alındı. Kazıda kullanılan jeneratör, kürek, kazma, hilti ve çeşitli ekipman da ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
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