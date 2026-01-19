Antalya'da Kardeş Katliamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da Kardeş Katliamı

Antalya\'da Kardeş Katliamı
19.01.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Mehmet Emin U, ağabeyini öldürüp yengesini yaraladı. İki kişi tutuklandı.

Antalya'da ağabeyi Vedat U'yu (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'yu (35) yaralayan Mehmet Emin U (25) ile birlikte adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, Mehmet Emin U. ve abisi Burhan U. tutuklanıp cezaevine gönderildi, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin U, (20) motosikletle ailesinin yaşadığı siteye gelerek, otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'ya henüz belirlenemeyen bir sebeple peş peşe ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Vedat U ve yenge Zöhre U.'nun yardımına silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar koşarken, Mehmet Emin U ise geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde olan ve silah seslerini duyarak aşağıya inen Vedat Uluğtekin'in annesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Vedat U ve yenge Zöhre U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla karın, boyun ve baş bölgesinden yaralanan Vedat U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan Mehmet Emin U ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyet güçleri, Mehmet Emin U'nun yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'i gözaltına aldı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Zöhre U.'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 7 şüpheliden, ağabeyi Vedat U'yu (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'yu (35) yaralayan Mehmet Emin U kasten öldürmeden, ağabeyi olan Zöhre U.'nun eşi Burhan U. ise suça azmettirmeden tutuklanırken, babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K. adli kontrolle serbest kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da Kardeş Katliamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:10:47. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kardeş Katliamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.