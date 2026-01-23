Antalya\'da Klima Hırsızları Tutuklandı

Antalya'da farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlıkları ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin klimaları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 4 ev ile 7 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin T.A., A.Ş. ve E.A. olduğu belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA