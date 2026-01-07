Antalya\'da Kovalamaca: Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerinden kaçan otomobil sürücüsü, yarım saat süren kovalamaca sırasında 4 aracın ardından refüje çarparak kaza yapması sonucu yakalanabildi. Yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BPV 880 plakalı otomobilin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak ara sokaklara girip kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sırasında kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, 4 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü, Evliya Çelebi Caddesi'nde geldiği sırada ise refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, polis ekipleri de bölgeye sağlık ekiplerini talep etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kısa süreliğine trafiğe kapatılan caddede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, otomobilde de arama yapıldı. İncelemenin ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA