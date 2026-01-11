Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına - Son Dakika
Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına

Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına
11.01.2026 13:16
Antalya'da saatte 58 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, dalga boyları 1,5 metreyi buldu.

??????? Antalya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle insanların yürümekte zorlandıkları dikkati çekti. Bazı bölgelerde reklam tabelaları ve çöp konteynerleri devrildi, ağaçların dalları kırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar ve turistler sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise dalgaları görüntüledi.

Yüksek kesimlerde ise fırtınanın etkili olduğu kentte, kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Antalya, Güncel

13:18
