Antalya'da metruk binada yangın
7 dakika önce
Antalya'da metruk binada yangınANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
Antalya'da metruk binada yangın
ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle'de saat 16.00 sıralarında metruk iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
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