Antalya\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da arkadaşından aldığı motosikletle seyir halindeki genç geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ani güvenlik kamerasına yansırken, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alınan gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesine götürüldü.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşından emanet aldığı motosikletle Dumlupınar Bulvarı üzerinde seyreden Ramazan Harmankaya (26) seyir halindeyken motosikletin vitesini değiştirdiği sırada arka tekerlek bir anda kendisini kilitlendi. Tekeri kilitlenen motosikletin kontrolünü kaybeden Harmankaya, savrularak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazayı görenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yeniden nabız alınan genç sürücü ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Harmankaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ramazan Harmankaya'nın cenazesi işlemlerinin ardından bugün ağabeyi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında Ramazan Harmankaya'nın ağabeyi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Geçirdiği motosiklet kazası sonrası feci şekilde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ramazan Harmankaya'nın seyir halindeyken bir anda motosikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptığı görüldü. - ANTALYA