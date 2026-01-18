Antalya'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Defnedildi - Son Dakika
Antalya'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Defnedildi

Antalya\'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Defnedildi
18.01.2026 13:09
Antalya'da karne almak için okula giderken motosikletinin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Demir, cenaze namazının ardından defnedildi. Kaza 16 Ocak'ta meydana geldi, Hasan Demir olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Aksu ilçesindeki Çamköy Mezarlığı'na defnedildi.

ANTALYA'da karne almak için okula giderken bindiği motosikletin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir (16), toprağa verildi.

Kaza, 16 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi. Karne törenine yetişmeye çalışan Hasan Demir ile Oğuzhan Yiğit S. (15), 07 CAA 121 plakalı motosikletle yola çıktı. Sürücüsünün henüz belirlenemediği motosiklet, hızlı girdiği virajda refüje çarptı. Motosikletten savrulan öğrencilerin mont ve ayakkabılarının metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan iki öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hasan Demir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cuma günü yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hasan Demir'in cenazesi, bugün Aksu ilçesindeki Çamköy Mezarlığı'na götürüldü. Demir'in cenazesi, ailesi, çok sayıda arkadaşı ve şehir dışından gelen yakınlarının gözyaşlarıyla defnedildi.

Kaynak: DHA

