Fatih Altaylı\'nın da Haluk Levent\'le ilgili tavrı netleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınması, kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Konuyla ilgili kendi köşesinde bir yazı kaleme alan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, geçmişte Haluk Levent ve derneğin mali yapısıyla ilgili yaptığı kritik uyarıları yeniden hatırlattı.

"KUMAR BAĞIMLILIĞI DUYUMLARINI AKTARMIŞTIM"

Altaylı, geçmişte Haluk Levent'e yönelik olarak, sanatçının kumar bağımlılığına yeniden başladığı yönünde ciddi duyumlar aldığını bizzat aktardığını belirtti. Bu endişelerinden dolayı AHBAP Derneği’nin mali yapısının kamuoyuna tamamen açık ve şeffaf bir şekilde sunulması gerektiğini o dönemde de savunduğunu vurguladı.

"BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI SİTEDE YOK"

Yazısında şeffaflık vurgusunu yineleyen Fatih Altaylı, derneğe yapılan büyük bağışların kamuoyuyla açık biçimde paylaşılması çağrısında bulundu. Derneğin internet sitesini işaret eden Altaylı, şeffaflık iddialarına rağmen sitede bağımsız denetim raporlarının yer almadığını ifade etti.

"HAKLI ÇIKMAMIŞ OLMAYI DİLERDİM"

Yaşanan son gelişmelerin ardından haklı çıkmanın kendisine bir memnuniyet vermediğini dile getiren Altaylı, yazısında şu çarpıcı ifadelere yer verdi: "Deniz Göktaş’ın benimle dalga geçerken dediği gibi 'Dememiş miydim Emre!' demeyeceğim. Çünkü bazen haklı çıkmak değil, haklı çıkmamak, bilmek değil, yanılmış olmak istersiniz."