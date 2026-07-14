Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Fatih Altaylı\'nın da Haluk Levent\'le ilgili tavrı netleşti
14.07.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHBAP Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ve Haluk Levent’in gözaltına alınmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı’dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Geçmişte derneğin şeffaflığı ve kumar bağımlılığı iddialarına dair yaptığı uyarıları hatırlatan Altaylı, "Haklı çıkmak değil, yanılmış olmak isterdim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınması, kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Konuyla ilgili kendi köşesinde bir yazı kaleme alan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, geçmişte Haluk Levent ve derneğin mali yapısıyla ilgili yaptığı kritik uyarıları yeniden hatırlattı.

"KUMAR BAĞIMLILIĞI DUYUMLARINI AKTARMIŞTIM"

Altaylı, geçmişte Haluk Levent'e yönelik olarak, sanatçının kumar bağımlılığına yeniden başladığı yönünde ciddi duyumlar aldığını bizzat aktardığını belirtti. Bu endişelerinden dolayı AHBAP Derneği’nin mali yapısının kamuoyuna tamamen açık ve şeffaf bir şekilde sunulması gerektiğini o dönemde de savunduğunu vurguladı.

"BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI SİTEDE YOK"

Yazısında şeffaflık vurgusunu yineleyen Fatih Altaylı, derneğe yapılan büyük bağışların kamuoyuyla açık biçimde paylaşılması çağrısında bulundu. Derneğin internet sitesini işaret eden Altaylı, şeffaflık iddialarına rağmen sitede bağımsız denetim raporlarının yer almadığını ifade etti.

"HAKLI ÇIKMAMIŞ OLMAYI DİLERDİM"

Yaşanan son gelişmelerin ardından haklı çıkmanın kendisine bir memnuniyet vermediğini dile getiren Altaylı, yazısında şu çarpıcı ifadelere yer verdi: "Deniz Göktaş’ın benimle dalga geçerken dediği gibi 'Dememiş miydim Emre!' demeyeceğim. Çünkü bazen haklı çıkmak değil, haklı çıkmamak, bilmek değil, yanılmış olmak istersiniz."

Fatih Altaylı, Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:13:03. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.