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Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

18.09.2021 10:37

Antalya Manavgat'ta aynı bölgede dördüncü noktayı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Vatandaşlar tarafından tartaklanmaya çalışılan şüpheli, daha önce de tişörtsüz ve elinde alkol kutusuyla dolaştığını belirtti.

Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDILAR

Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Jandarma, Manavgat, Yangın, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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