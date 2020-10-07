Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kınık Mahallesi'nde A.K'nin (63) kullandığı 07 SAF 81 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.B'nin (16) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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