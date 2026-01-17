Antalya'da Pideci İsyanı: Baltayla Eylem ve Yangın - Son Dakika
Antalya'da Pideci İsyanı: Baltayla Eylem ve Yangın

Antalya\'da Pideci İsyanı: Baltayla Eylem ve Yangın
17.01.2026 14:45
Ortağıyla anlaşmazlık yaşayan pideci, iş yerinde kendini kilitleyip yangın çıkardı. Baygın bulundu.

Antalya'da ortağıyla alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen pideci, iş yerine kendini kilitleyip elinde baltayla eylem yaptı. İşletmede fırını ateşe verip yangın çıkartan pideci, camları kırıp içeri giren itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Pideci, tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağıyla sorun yaşadığı öne sürülen Agit B. (31), elinde balta ile kendisini dükkana kilitledi. Bir süre sonra dükkandan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Camı kırarak içeri girdiler

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kapısı kilitli olan iş yerine camları kırarak giriş yaptı. İçeride yoğun dumanın arasında baygın halde bulunan Agit B., ekipler tarafından hızla dışarı çıkartıldı.

Hastaneye götürüldü

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilendiği belirlenen Agit B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da Pideci İsyanı: Baltayla Eylem ve Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Pideci İsyanı: Baltayla Eylem ve Yangın - Son Dakika
