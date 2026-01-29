Antalya\'da Rögar Kapağına Basan Genç Kadın Çukura Düştü

ANTALYA'da Fatmagül I. (23) bastığı rögar kapağı kırılınca yaklaşık 2 metre derinliğinde su dolu çukura düştü. Mahalleli, itfaiye ekipleri gelmeden Fatmagül I.'yı kurtardıktan sonra battaniyeye sarıp, elektrikli sobayla ısıttı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4366 Sokak'ta meydana geldi. Fatmagül I., 4 katlı apartmanın bahçesindeki motosikletini almak istediği sırada zeminde yer alan rögar kapağına bastı. Kapağın aniden kırılmasıyla Fatmagül I., yaklaşık 2 metre derinliğinde su dolu çukura düştü. Fatmagül I.'nın çığlıklarını duyan mahalledekiler, yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Mahalleli, itfaiye ekibi gelmeden halatla Fatmagül I.'yı bulunduğu yerden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Düştüğü çukurun suyla dolu olmasından dolayı tamamen ıslanan Fatmagül I.'nın, soğuk nedeniyle titrediği görüldü. Komşular tarafından battaniyeye sarılan Fatmagül I.'nın titremeye devam ettiğini gören bir komşusu, uzatma kablo çekerek, getirdiği elektrikli sobayı çalıştırdı. Sağlık personeli gelene kadar sobayla ve battaniyeyle ısıtılmaya çalışılan Fatmagül I., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibi tarafından kontrol edilen Fatmagül I., hastaneye kaldırıldı.

'BATTANİYEYE SARDIK AMA YİNE TİTRİYORDU'

Fatmagül I.'nın üşümesini engellemek adına elektrikli sobayı getiren Lava Derviş, "Motorunu çıkarmak için buraya geldi. Basar basmaz çukura düştü. Sesleri duyan bir komşumuz halat yardımıyla kızı çıkardı. Kız üşüyordu. Battaniyeye sardık ama titremesi geçmediği için hemen elektrikli sobayı getirip başında açtım. Sonrasında ambulans geldi ve kızı götürdü. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur" dedi.