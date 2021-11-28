Üye Girişi
Sağanak su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika

Sağanak su taşkınlarına neden oldu

28.11.2021 13:00

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen taşkın nedeniyle bazı evler, seralar ve tarım alanlarını su bastı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen taşkın nedeniyle bazı evler, seralar ve tarım alanlarını su bastı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Serik ilçesinde metrekare başına 222 kilogram yağış düştü.

Bölgede zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle su taşkınları ve su baskınları yaşandı.

Belek Mahallesi'nden geçen Acısu deresinin debisinin yükselmesi sonucu bölgedeki tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı.

Kadriye Mahallesi'nde genelde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler de su taşkınından etkilendi. İtfaiye ve belediye ekipleri, evlere dolan suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Yukarı Kocayatak, Çandır, Eskiyörük, Burmahancı ve Çakallık mahallelerindeki sera ve tarım alanlarında da su baskınları meydana geldi.

Derelerin taşması sonucu kapanan bazı mahalle yolları, suların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Odun deposunda mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı

Kökez Mahallesi'nde gece saatlerinde su baskını dolayısıyla çalıştıkları odun deposunda mahsur kalan ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 14 kişiden bazıları yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İşçilerden Soner Çeltik, su baskını sırasında odun deposunun önünden Gazeliçine yönüne doğru gittiklerini söyledi.

Bir anda sel sularıyla karşılaştıklarını ifade eden Çeltik, "Geri döndüğümüzde yol tamamen su içerisindeydi. Aracı deponun bulunduğu alanda yüksek bir yere çıkardık. Bir iki saat sonra sular daha da yükseldi ve yol tamamen sular altında kaldı. Odun deposunun her tarafından sular geliyordu. Üç dört saat kadar burada mahsur kaldık. Daha sonra belediye ekipleri kepçeyle gelip bizi çıkardı. Şimdi de burada kalan aracımı almaya geldim." diye konuştu.

Suriye uyruklu işçi Naim Nazar da, "Bulunduğumuz depoda çok kişiydik. Sular önünde ne varsa alıp götürüyordu. Su biraz fazlalaşınca hemen içeriye gittik. Kepçe geldi ama su kepçeyi de götürüyordu. Daha sonra biz patronun deponun yanındaki iki katlı evine gittik. Bu sırada üç dört kişi arabalarla yolun içinde kaldı. Sonra kepçe bizi kurtardı." dedi.

İş yerinin sahibi Ünal Şaşmaz ise suları izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Depoyu su basınca telefonla yardım çağrısında bulunduklarını anlatan Şaşmaz, "Belediye Başkanı sağ olsun iş makinelerini gönderdi. Normal iş makineleri müdahale edemedi, en son paletli kepçeler geldi. Buradaki işçileri kepçeyle çıkardılar. Allah'a şükür işçilerde herhangi bir şey yok. Malımız gitti ama en azından can kaybı yaşanmadığı için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada işçilerin kurtarılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, işçilerin iş makinasına bindirilerek götürülmesi yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki seralarda büyük çaplı hasar oluştuğuna dair ihbar gelmediğini bildirdi. İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı kaydedildi.

Antalya'da sağanağın yanı sıra saatteki hızı 99 kilometreyi bulan lodos da etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.

Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sağanak su taşkınlarına neden oldu

Meteoroloji, Hisarcık, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı 13:12 Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var 12:40 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı 21:41 Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

Son Dakika Haberleri
12:34 Kaçırılıp, 13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım
12:27 İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılar! 20 bin liraya kadar maaşı var ama çalışacak kimse yok
12:03 Türkiye'den uçan yolcu korku yaratmıştı! Prof. Dr. Ceyhan "Omicron hızla yayılıyor" diyerek çözümlerini anlattı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da konuştu! Uluslararası kamuoyuna 3 önemli çağrısı var
11:47 Fatih Terim bile ikna edemedi! Taffarel, dünya devi Liverpool'un yeni hocası oldu
11:38 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı
11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
10:53 Futbol için utanç gecesi! Skandala ortak olan Benfica, rakip başkanı ağlattı
Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar         
13:19
İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek         
12:55
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor         
00:38
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 13:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement