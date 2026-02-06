Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
06.02.2026 09:59
Kuvvetli sağanak ve fırtına, Antalya'da su birikintileri ve trafik aksamalarına neden oldu.

ANTALYA kent merkezinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

Yetkililer, yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA

