Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

25.01.2026 14:20
Antalya'da devam eden sağanak nedeniyle yollar çöktü, su birikintileri oluştu. Turistlerin sayısı azaldı.

ANTALYA'da günlerdir devam eden sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Muratpaşa ilçesinde yol çöktü.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde bazı ilçelerde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak'ta da yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bazı araçlar zarar gördü. Çökmenin yaşandığı alanın çevresi trafik konileriyle kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

'KAZA OLMASI AN MESELESİ'

Bölge sakinlerinden Yakup Kanmaz, "Bu yol dünden bu yana ikinci kere çöktü. Dün yolun ortası deforme olmuştu. Bugün tamamen çöktü. Belediye geçici müdahale yaptı, çakıl ve kum doldurdu. Ama buranın asfaltlanması gerekiyor. Çok işlek bir cadde burası. Motorlu araçlar geçiyor ve çok riskli. Kaza olması an meselesi. Çukura biri düşse kimse hesabını veremez. Araçlar da zarar görüyor. Maddi hasar oluşuyor" dedi.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Etkili yağışla birlikte sahil kesimleri de büyük ölçüde boş kaldı. Havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle normalde yoğunluğun yaşandığı sahil bandında sessizlik hakim olurken, turistik bölgelerde ise çoğunlukla kentte bulunan turistlerin yer aldığı görüldü.

Olumsuz hava koşulları, sokak hayvanlarını da etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kedi ve köpekler bina girişleri, kapalı otoparklar ve güvenli alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Antalya, Güncel, Son Dakika

