Silahlı kuyumcu soygunu - Son Dakika

Silahlı kuyumcu soygunu

17.10.2020 11:29

Antalya'da üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan silahlı şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanından bir miktar altın alıp kaçtı.

Antalya'da üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan silahlı şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanından bir miktar altın alıp kaçtı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanına, üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan bir kişi geldi.

Polis olduğunu belirten şüpheli, silahla tehdit ettiği Bulce ve dükkandaki esnaf Şükrü Gülşen'in ellerini kelepçeledi, ağızları ve ayaklarını bantladı.

Dükkandaki bir miktar altını alan şüpheli, daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kentin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobili, Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan sürücü Ş.G, polis ekiplerine, "Polis kıyafetli bir kişi beni durdurarak otomobilime bindi. Ben de ona yardım ettiğimi sandım. Hareket ettikten 1 kilometre sonra araçtan indi, durdurduğu başka bir kamyonete bindi. Ben de anlam veremedim. Soygun yaptığını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Ş.G, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

"Ağzımızı bantlayınca bunun bir soygun olduğunu anladık"

Olayın görgü tanığı Şükrü Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında dışarıda olduğunu söyledi.

Yunus polisi kıyafeti giymiş, başında kask bulunan bir kişinin kuyumcu dükkanına geldiğini belirten Gülşen, şunları kaydetti:

"Kuyumcuyu silahla tehdit edip kelepçelemeye başladı. Müdahale etmek istedim. Durumu sormamız üzerine 'merkezde anlatırsın' diyerek beni de kelepçeledi. Beni ve kuyumcu arkadaşı kelepçeleyerek dükkanın arka tarafına götürdü, ayağımızı ve ağzımızı bantladı. Adam bizim ağzımızı bantlayınca bunun bir soygun olduğunu anladık."

Öte yandan, aynı kuyumcuya 31 Ekim 2019'da giren bir soyguncu, yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyası alıp kaçmıştı. Güvenlik güçlerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Silahlı kuyumcu soygunu
Silahlı kuyumcu soygunu
Silahlı kuyumcu soygunu
Silahlı kuyumcu soygunu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kuyumcu soygunu - Son Dakika

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