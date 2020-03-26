Antalya'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Antalya'da sokaklar boş kaldı

6 saat önce

Antalya'da sokaklar boş kaldıANTALYA'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı.

Antalya'da sokaklar boş kaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Antalya'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, park ve bahçeler boş kaldı. Kentin turistik meydanlarında da belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.

Turizm kenti Antalya, önceki günlere nazaran sakin bir güne uyandı. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydanlar dezenfekte çalışmaları yapan belediye işçilerine kaldı. 'Evde kal' uyarılarına her geçen gün daha özen gösteren kent sakinleri, sokağa çıkmak yerine evlerinde zaman geçirmeyi seçti. Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dinlenme alanı olarak kullandığı bankların sessizliği kentin diline tercüman oldu.

Tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare çevresinde dezenfekte çalışmaları yapan belediye personelleri, Kalekapısı'ndaki Attalos Heykeli başta olmak üzere bölgeyi ilaçlarla temizledi.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Gençlik Parkı da sessizliğe büründü. Gün içinde yerli yabancı yüzlerce turistin gezip hatıra fotoğrafı çektirdiği şelale manzarası, boş görünümüyle dikkati çekti.

Antalya'daki kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşıda ise kepenkleri kapalı dükkanlar ve önündeki boş sokak, sokak hayvanlarının mekanı oldu. Şehir merkezinin en hareketli sokaklarından olan bölge, sessizliğiyle ve görünümüyle karantina uygulamasını gözler önüne serdi.

Şehirde kafeterya gibi buluşma noktalarının çevresine çekilen güvenlik bariyerlerinin arkasında oturarak dükkanlarını bekleyen esnaf da objektiflere yansıdı.

Antalya'da sokaklar boş kaldı

Cumhuriyet Meydanı, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:33 Kaynak: DHA

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