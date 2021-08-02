Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Naci Dirlik'in kullandığı, içerisinde 22 turistin bulunduğu midibüs karşı şeride geçerek devrildi. Kazada Rus uyruklu 3 turist hayatını kaybederken, 8 turist ve şoför Dirlik yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi D-400 Karayolu istikametinde meydana geldi. Şoför Naci Dirlik, 31 KJL 49 plakalı midibüsüyle Alanya ve Manavgat'taki otellerden Antalya Havalimanı'na gitmek için 22 turisti aracına aldı. Dirlik'in kullandığı araç seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Midibüs, refüjdeki aydınlatma direğini ve korkulukları parçalayarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçlara şans eseri çarpmayan midibüs, devrildikten sonra yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri yardım için midibüsün yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bilgi verildi. Yaralı turistler ilk etapta vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 turisti ve şoför Dirlik'i çevredeki hastanelere götürdü. Araçta sıkışan, adları henüz öğrenilemeyen 2 Rus turist hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye götürülen 1 Rus turist de hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan yara almayan diğer turistler olay yerine gelen başka bir midibüsle götürüldü. Kaza yapan araçta hayatını kaybeden turistlerin kanlı valizleri de yol ortasında kaldı. Yapılan incelemenin ardından midibüs olay yerinden çekilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manavgat