Antalya'da Uluslararası Fuarlar Başladı - Son Dakika
Antalya'da Uluslararası Fuarlar Başladı

06.01.2026 14:32
36. ANFAŞ Hotel Equipment ve 32. ANFAŞ Food Product fuarları, 30 bin profesyoneli ağırlayacak.

Konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörünün en geniş kapsamlı buluşma noktası olan 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Equipment) ile gıda ve içecek sektörünün turizmle buluşma noktası 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product) bugün başladı. 9 Ocak Cuma gününe kadar kadar Antalya'da sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuara ilginin bu yıl da yoğun olması bekleniyor.

Türkiye'nin en köklü iki ihtisas fuarı, Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde 34 bin metrekarelik alanda 230 firma ve bin 100'den fazla markanın katılımıyla düzenleniyor. Organizasyon kapsamında 40 farklı ülkeden 850 yabancı ziyaretçinin ağırlanacağı ve dört gün sürecek olan fuarları toplam 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörü ile gıda ve içecek sektörlerinin tüm tedarik zincirini tek bir ortak platformda buluşturan fuarlar otel, restoran, kafe, zincir market ve catering profesyonellerine misafir deneyimini oluşturan tüm unsurları aynı çatı altında keşfetme imkanı sunuyor. Endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine uzanan 360 derece kapsamlı ürün ve hizmet ekosistemi, dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Uluslararası iş birliklerinin önünü açmak hedefleniyor

ANFAŞ Fuarcılık'ın ev sahipliğinde TT Global Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleri ile tedarikçiler arasında güçlü ticari köprüler kurmayı hedefliyor. TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, fuarların Türkiye turizmi ve ilişkili sektörler için stratejik bir platform oluşturduğunu vurgulayarak, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörü ile gıda ve içecek sektörlerini uluslararası arenada buluşturacak organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konaklama ve ağırlama ekipmanları ile gıda ve içecek sektörlerinin gelecek vizyonunu şekillendiren inovasyonlar, sürdürülebilirlik çözümleri ve teknoloji odaklı yeni iş modelleri, fuar süresince ziyaretçilerin odağında olacak. Bugün kapılarını açan bu iki büyük organizasyon, Türkiye'nin küresel marka değerine katkı sağlayarak yeni yatırımların, ihracat bağlantılarının ve uluslararası iş birliklerinin önünü açmayı amaçlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:52
19:35
19:22
19:16
18:58
18:37
